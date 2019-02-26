Тимошенко: Украина продолжает закупать российский газ

Лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко рассказала, что Киев за последние пять лет не прекращал закупку российского газа.

— Я готова документально доказывать, и отвечать будет каждый за этот обман. В Украину все пять лет идёт газ российского происхождения, — заявила Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

По словам политика, власти Незалежной придумали, как маскировать российский газ под европейский.

— Построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной. И нам таким образом по документам показывают газ европейского происхождения. Я хочу сказать, что он там не добывается, — резюмировала лидер партии "Батьковщина".

Также Тимошенко, являющаяся одним из кандидатов в президенты страны, пообещала в случае победы на выборах снизить цену на газ в два раза.

Ранее Юлия Тимошенко заявляла, что будет добиваться выплаты РФ 100 миллиардов евро за Крым. В Госдуме назвали слова политика глупостью. Кроме того, позднее лидер партии "Батьковщина" пообещала: если победит на грядущих президентских выборах, то вернёт Крым Украине.