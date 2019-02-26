Россиянин выиграл фотоконкурс Sony World Photography Awards

В номинации, в которой победила работа фотографа, соперничали представители 62 стран.

Фотограф Сергей Щербаков стал победителем национальной номинации фотоконкурса Sony World Photography Awards и выиграл в качестве приза новейшее оборудование.

Работа фотографа опубликована на сайте конкурса и будет представлена на выставке в Лондоне вместе со снимками других лауреатов номинации в период с 18 апреля по 6 мая.

— Щербаков — видеоредактор и фотограф из Невинномысска в Ставропольском крае. Он впервые стал фотографировать в школе, когда изучал компьютерную графику, — цитирует РИА "Новости" представителя премии.

Отмечается, что фотографию россиянина, сделанную в Гданьске, члены жюри посчитали лучшей среди всех работ его соотечественников, принявших участие в конкурсе.

При этом уточняется, что в национальной номинации принимали участие фотографы из 62 стран.

Имена победителей в профессиональных категориях назовут 17 апреля.