У побережья Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает РИА "Новости".
Эпицентр подземных толчков был в 30 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Отмечается, что глубина очага равнялась 93 километрам.
По словам начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елены Семёновой, подземные толчки силой до трёх баллов ощутили жители сёл Малокурильское на Шикотане и Горячие Ключи на Итурупе.
Данных о разрушениях и пострадавших при этом не приводится.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени