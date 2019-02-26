У побережья Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

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У побережья Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9

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Фото: © РИА "Новости" / Андрей Шапран

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает РИА "Новости".

Эпицентр подземных толчков был в 30 километрах юго-восточнее острова Итуруп. Отмечается, что глубина очага равнялась 93 километрам.

По словам начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елены Семёновой, подземные толчки силой до трёх баллов ощутили жители сёл Малокурильское на Шикотане и Горячие Ключи на Итурупе.

Данных о разрушениях и пострадавших при этом не приводится.

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