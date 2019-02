Facebook разблокировала страницу проекта телеканала RT

Компания "Фейсбук" разблокировала страницу проекта телеканала RT In the Now после раскрытия данных о материнской компании проекта. Об этом в "Твиттере" сообщила ведущая канала Анисса Науэй.

— Это единственная страница, которой приходится делать такое, — добавила Науэй.

Таким образом, теперь в разделе "Информация" в группе проекта отмечается, что In the Now является проектом компании Maffick Media, которой владеет сама Науэй и агентство Ruptly, подконтрольное RT.

Ранее стало известно, что администрация "Фейсбука" заблокировала страницу проекта In the Now, над которым работает Науэй, а также несколько связанных с ним страниц. В Кремле назвали данные действия грубым и беспрецедентным давлением на российские СМИ.