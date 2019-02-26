СМИ: Бойцы Нацгвардии Венесуэлы открыли огонь на границе с Колумбией

Нацгвардия Венесуэлы применила огнестрельное оружие для разгона протестантов. Об этом сообщает телеканал TV Venezuela.

По предварительным данным, бойцы открыли огонь на мосту имени Симона Боливара. Полицейские Колумбии приняли защитную позицию, однако не стали стрелять.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Как писал Лайф, ранее глава МИД Венесуэлы назвал "спектаклем" инцидент с гумконвоем и заявил, что президент страны Николас Мадуро не давал приказа стрелять по мирному населению.

Напомним, грузовик с гуманитарной помощью из Бразилии прибыл в Венесуэлу 23 февраля, однако телеканал Globo сообщил, что машины не смогли попасть на территорию Боливарианской Республики. Позже поступила информация, что сотрудники Нацполиции Венесуэлы подожгли машины.