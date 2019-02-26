СМИ: Ким Чен Ын прибыл на поезде на саммит с Трампом

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СМИ: Ким Чен Ын прибыл на поезде на саммит с Трампом

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Ким Чен Ын. Фото © Flickr/Republic of Korea

Бронепоезд с лидером КНДР Ким Чен Ыном прибыл во Вьетнам для проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Отмечается, что после прибытия на приграничную станцию Донг-Данг Ким Чен Ын пересел в автомобиль и направился в Ханой.

Ранее Лайф писал, что Трамп вылетел в Ханой для участия в саммите США —КНДР. Напомним, вторая по счёту встреча глав США и КНДР состоится 27–28 февраля. Глава Белого дома уже подтвердил, что пообщается с Ким Чен Ыном "с глазу на глаз".

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