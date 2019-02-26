СМИ: Мэр Риги решил баллотироваться в Европарламент

Мэр Риги Нил Ушаков планирует участвовать в выборах в Европарламент. Об этом сообщает телеканал LTV.
По предварительным данным, кроме Ушакова это собирается сделать и бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс.
Ранее градоначальник заявлял, что баллотироваться не будет и в июле 2019 года отметит десятилетний юбилей в качестве мэра столицы Латвии.
Лайф писал, что у политика в конце января прошли обыски. По сведениям местных депутатов, они связаны с делом о коррупции при закупке трамваев для нужд города. Сообщалось, что Ушаков якобы подал в отставку, однако это оказалось неправдой. В результате разбирательств ему удалось сохранить должность мэра Риги.
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