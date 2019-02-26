Свидания и посылки. В Совфеде предложили поощрять заключённых за сдачу норм ГТО

В Совете Федерации предложили поощрять заключённых за сдачу норм ГТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Спортивно-массовая работа с осуждёнными является эффективным педагогическим средством исправления и воспитания осуждённых, — рассказал один из авторов проекта, сенатор Эдуард Исаков.

Исаков также подчеркнул, что занятия спортом, в особенности участие в соревнованиях, помогут заключённым быстрее социализироваться и "направить свою деятельность в нужное русло после освобождения из мест лишения свободы".

Отмечается, что в качестве поощрения заключённым законодатели предложили увеличить лимит посылок, а также количество свиданий и прогулочных часов.