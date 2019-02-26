Мэр Улан-Удэ подал в отставку

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Мэр Улан-Удэ подал в отставку

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Фото: © РИА Новости/Марк Агнор

Мэр Улан-Удэ Александр Голков подал заявление об отставке.

Как указывается в сообщении пресс-службы главы города, также " Голковым подано заявление о прекращении депутатских полномочий".

Отмечается, что сессия горсовета, на которой рассмотрят вопрос ухода мэра, пройдёт 28 февраля.

Как уточняется, в случае ухода в отставку Александра Голкова "полномочия мэра города Улан-Удэ будет исполнять первый заместитель мэра Александр Иринчеев".

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