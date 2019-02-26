В Пакистане заявили о нарушении самолётами Индии "линии контроля"

Самолёты ВВС Индии нарушили "линию контроля" в спорном регионе Кашмир. Об этом сообщил официальный представитель Вооружённых сил Пакистана Асиф Гафур.
— Самолёты ВВС Индии вторглись из сектора Музаффарабад. Благодаря своевременным действиям пакистанских ВВС они развернулись и улетели, — написал Гафур в "Твиттере".
Отмечается, что при "побеге" самолёты сбросили некий "ценный груз", который упал на территорию, контролируемую Пакистаном. Жертв и разрушений нет.
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