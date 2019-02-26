На российском судне в Японском море произошёл взрыв

Взрыв произошёл на судне "Партизан" российской компании "Гудзон" в Японском море. Об этом сообщает "Интерфакс".
— На судне произошёл взрыв, причина непонятна. Подозревали, что что-то извне прилетело, — сообщил заместитель гендиректора по стратегическому развитию компании Валерий Улискин.
Отмечается, что на судне находятся 13 членов экипажа, никто не пострадал. Само оно в мореходном состоянии и продолжает следовать в порт Донгхэ в Южной Корее, где будут выясняться обстоятельства произошедшего.
В компании также отметили, что возгорание, возникшее после взрыва, члены экипажа потушили своими силами.
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