Военные получат первый серийный Су-57 в 2019 году

Производитель отмечает, что второй самолёт будет поставлен ВКС уже в следующем году.

Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 уже в этом году. Об этом рассказал директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Александр Пекарш, где выпускают эти самолёты.

— В работе у нас сегодня по действующему контракту с Министерством обороны два самолёта, со сроками поставки первого самолёта в 2019 году, второго самолёта — в 2020 году, — уточнил он, выразив уверенность, что поставка первого истребителя будет осуществлена в срок.

Эксперты отмечают, что Су-57 — это атакующий самолёт, способный завоевать превосходство в воздухе и решать специфические задачи с использованием технологии пониженной радиолокационной заметности. Сообщалось также, что Россия может начать продажу истребителей на экспорт. Как писал Лайф, информацию о том, что ВКС России получат Су-57 в 2019 году, ранее сообщал глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.