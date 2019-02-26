Facebook отказалась рекламировать телефоны, чтобы не оскорблять одиноких людей

В администрации заявили, что используемый язык может быть личным, поэтому в компании не хотят, чтобы люди чувствовали себя одинокими.

Социальная сеть Facebook отклонила заявку на рекламу от компании "Электробыт". Это связано с тем, что изображение, которое выбрали в компании, может оскорбить чувства одиноких людей. Об этом сообщил один из пользователей TJ.

На рекламном изображении были расположены два смартфона Samsung Galaxy разных моделей и цветов — красный и синий. У них была указана цена со скидкой. Что именно не понравилось администрации — непонятно, однако сервис прислал объяснение на вьетнамском языке.

Выяснилось, что рекламное объявление было отклонено по причине того, что "этот язык может быть личным и мы [Facebook] не хотим, чтобы пользователи чувствовали себя одинокими". Что именно не устроило администрацию в объявлении — так и не удалось узнать.