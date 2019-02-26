Блины да икорка. Гастротуризм могут сделать приоритетным направлением в России

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Блины да икорка. Гастротуризм могут сделать приоритетным направлением в России

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Фото: © РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Ассоциация культурно-гастрономического туризма предложила внести этот вид отдыха в список приоритетных направлений в России. Об этом говорится в письме, направленном министру экономического развития РФ Максиму Орешкину.

— Учитывая мировые тенденции в туристской отрасли, мы полагаем, что именно гастрономический туризм может стать локомотивом развития внутреннего и въездного туризма в России, — приводит текст письма РИА "Новости".

Отмечается, что развитие транспортной инфраструктуры делает многие регионы РФ всё более доступными для туристов, а потому выделение определённых уникальных блюд и продуктов может повысить интерес к стране у иностранных путешественников.

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