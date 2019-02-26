На Украине может появиться плавучий космодром

Плавучая платформа может стать первым собственным космодромом за всю историю Незалежной.

Украинское предприятие "Южмаш" инициирует создание плавучей платформы для запуска космических ракет в Херсонской области. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

— Украина не имеет собственного космодрома. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине, — заявил директор предприятия Сергей Войт.

Он также отметил, что готовность сотрудничать уже выразил завод "Паллада", который занимается изготовлением плавучих сооружений.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что в Незалежной сформирована ассоциация научных и технологических предприятий, которая будет заниматься созданием проекта базы на Луне.