На Украине может появиться плавучий космодром

Украинское предприятие "Южмаш" инициирует создание плавучей платформы для запуска космических ракет в Херсонской области. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
— Украина не имеет собственного космодрома. Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине, — заявил директор предприятия Сергей Войт.
Он также отметил, что готовность сотрудничать уже выразил завод "Паллада", который занимается изготовлением плавучих сооружений.
Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что в Незалежной сформирована ассоциация научных и технологических предприятий, которая будет заниматься созданием проекта базы на Луне.
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