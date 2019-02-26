Пока нёс по трапу. Бортпроводник "Победы" выронил малыша из люльки

В авиакомпании сообщили, что возьмут на себя все расходы, связанные с лечением младенца.

Бортпроводник авиакомпании "Победа" выронил пятимесячного младенца из люльки, сообщает ТАСС. По словам мамы ребёнка, которая прилетела с ним из Махачкалы в Сургут, она попросила сотрудника помочь с переноской, однако тот не удержал ребёнка.

— Сегодня в 04:25 поступило сообщение о падении пятимесячного ребёнка на пол, — сообщили в медпункте аэропорта. — Ребёнок получил травмы при падении, поэтому после инцидента мы вызвали скорую.

В самой авиакомпании "Победа" сообщили, что возьмут на себя все расходы, связанные с лечением малыша. В связи с произошедшим перевозчик проводит проверку.

— Ребёнок выпал из люльки, когда наш бортпроводник его нёс по трапу после выполнения рейса, — сообщили в пресс-службе. — Пока есть понимание, что бортпроводник искренне хотел помочь клиенту.

Отметим, ранее в этом месяце сообщалось ещё об одном инциденте, в котором фигурировала авиакомпания "Победа". По сообщениям СМИ, в московском аэропорту Внуково едва не разбился самолёт перевозчика, задев хвостом ВПП.