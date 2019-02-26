Эксперты назвали самые быстро ржавеющие автомобили

Среди машин, которые могут разочаровать, оказались три иностранного производства и две российского.

Эксперты портала Carsweek.ru составили рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей, который возглавил внедорожник отечественного производства — "УАЗ-Патриот". Производитель говорит об усовершенствовании качества покраски машины, но специалисты советуют при покупке перестраховаться и обработать все проблемные места.

На втором месте оказался китайский кроссовер Lifan X60, где проблема с ржавчиной присутствует именно в автомобилях первого поколения. По словам экспертов, в новой генерации производителю удалось решить этот вопрос.

Третье место присуждено отечественному автомобилю "Лада-Гранта", владельцы которого жалуются на покрытие сколов ржавчиной на элементах подвески даже после обработки. Четвёртое и пятое место заняли французский кроссовер Renault Duster и ещё один представитель китайского автопрома — Geely Emgrand X7.