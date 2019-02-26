Организаторы прокомментировали отказ MARUV представлять Украину на Евровидении

Согласно правилам состязания, нового артиста должна выбрать вещательная компания страны.

Организаторы Евровидения прокомментировали отказ певицы Maruv (Анны Корсун) представлять Украину на международном песенном конкурсе. Пресс-релиз размещён на сайте Европейского вещательного союза.

— Каждый участвующий вещатель несёт ответственность за выбор своего участника для Евровидения в соответствии с правилами, — говорится в сообщении.

Организаторы конкурса пояснили, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выберет нового исполнителя, который представит страну в Израиле вместо Maruv.

Ранее Лайф сообщал, что певица Maruv не будет представлять Украину на музыкальном конкурсе Евровидение-2019 в Тель-Авиве. В НОТУ подчеркнули, что представляющий страну артист на время конкурса становится её культурным послом и транслирует мнение украинского общества. Позже Maruv объяснила свой отказ от Евровидения.