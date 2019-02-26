"Такой шахтёр, как я балерина". Порошенко нагрубил возмущённым долгами горнякам

Инцидент произошёл, когда лидер Незалежной хотел передать слово первому вице-премьеру Степану Кубиву.

Президент Украины Пётр Порошенко нагрубил недовольным из-за долгов по зарплате шахтёрам во Львовской области. Видео инцидента, произошедшего во время выступления украинского лидера в городе Червонограде, опубликовано на YouTube.

Порошенко объявил выступление первого вице-премьера Степана Кубива, чтобы тот прокомментировал погашение задолженностей перед шахтёрами, после чего из толпы послышался недовольный выкрик. В ответ на это глава государства сказал: "Приведите его сюда".

— Да мы знаем. Ты такой шахтёр, как я балерина, — добавил президент.

После этого высказывания Порошенко толпа захохотала.

Как писал Лайф, ранее президент Незалежной был в центре ещё одного казуса. Во время митинга он назвал Украину агрессором. Пользователи Сети в стороне не остались и высмеяли оговорку Порошенко.