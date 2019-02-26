Объявлены лауреаты премии Independent Spirit Awards

Работа Барри Дженкинса выиграла призы за лучший фильм, режиссуру и женскую роль второго плана (Реджина Кинг). Об этом сообщает Variety.
Лучшим среди актёров стал Итан Хоук из "Дневника пастыря", а среди актрис — Гленн Клоуз ("Жена"). Специальную награду имени Роберта Олтмена получил фильм "Суспирия" Луки Гуаданьино.
Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Ричард Э. Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), лучший продюсер — Сатхе, лучшая операторская работа — Сэйомбху Мукдипром ("Суспирия"). Лучшим документальным фильмом стала работа "Будешь моим соседом?".
Напомним, ранее стали известны победители "Оскара-2019".
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