На фиолетовой ветке московского метро произошёл сбой

На фиолетовой ветке Московского метрополитена произошел сбой. На Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба столичной подземки.
— Увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Прилагаем все усилия для ввода движения в график, — говорится в твите столичного метрополитена.
На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Прилагаем все усилия для ввода движения в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 26 февраля 2019 г.
Причины сбоя не сообщаются.
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