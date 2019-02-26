На фиолетовой ветке московского метро произошёл сбой

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На фиолетовой ветке московского метро произошёл сбой

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова 

На фиолетовой ветке Московского метрополитена произошел сбой. На Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов, сообщает пресс-служба столичной подземки.

— Увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Прилагаем все усилия для ввода движения в график, — говорится в твите столичного метрополитена.

Причины сбоя не сообщаются.

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