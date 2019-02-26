"Мы шокированы". Пятимесячная малышка умерла в доме ребёнка в Хабаровске

На место ЧП были вызваны медики, но им оставалось только констатировать смерть ребёнка.

В специализированном доме ребёнка на улице Рокоссовского, 21, в Хабаровске 25 февраля умер пятимесячный младенец. Медсестра обнаружила, что девочка не дышит, когда подошла её проверить. О несчастном случае сообщили в Министерстве здравоохранения края.

— Инцидент произошёл примерно в 19:38. Девочку обнаружила медсестра, о чём сообщила администрации дома ребёнка. Мы шокированы случившимся, — говорится в сообщении.

Сотрудники учреждения оперативно вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Однако прибывшим на место медикам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерть малышки.

После трагедии краевой Минздрав создал специальную комиссию, которая постарается максимально разобраться в причинах произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что уже принимаются меры по недопущению подобных инцидентов. По факту ЧП также организована доследственная проверка правоохранительными органами.