Улыбнитесь, вас снимают. В Москве увеличится количество камер видеонаблюдения

Часть устройств подключат к системе распознавания лиц. Таким образом можно будет оперативно опознать человека, фотография которого есть в базе правоохранительных органов.

В Москве в этом году на семь тысяч единиц увеличится количество камер видеонаблюдения. Как сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы, общее число устройств вырастет на 4%.

— Сейчас городская система видеонаблюдения насчитывает более 167 тысяч камер, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первую очередь камеры появятся над входами в подъезды жилых домов, на оживлённых улицах и площадях, а также в поликлиниках, образовательных организациях и прочих социальных объектах. Кроме того, часть устройств подключат к системе распознавания лиц. Таким образом можно будет оперативно опознать человека, фотография которого есть в базе правоохранительных органов.

Лайф рассказывал, что камеры наблюдения в Москве начали распознавать лица ещё в 2017 году. Доступ к информации с них есть у ограниченного числа пользователей.