Стало известно, когда выйдет продолжение "Джея и Молчаливого Боба"

По словам Кевина Смита, работу над сиквелом сравнить можно с производством его первого фильма.

Сценарист и режиссёр Кевин Смит недавно дал интервью на радиошоу Майка Кальты. В рамках передачи он заявил, что премьера продолжения культовой комедии "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" запланирована на осень 2019 года. Об этом сообщает СВ.

Смит заявил, что работу над сиквелом можно сравнить с производством "Клерков" (дебютный фильм режиссёра, съёмки которого прошли 26 лет назад). По словам Смита, его первый фильм был снят за 21 день, и, несмотря на то, что новая работа стоит намного больше, съёмки сиквела "Джея и Молчаливого Боба" тоже займут 21 день.

Напомним, до этого Смит говорил, что съёмки фильма начнутся 25 февраля в Новом Орлеане. Работа над фильмом началась спустя год после того, как Смит пережил сердечный приступ.