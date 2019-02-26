Двадцать Су-24 и Су-34 произвели учебную дозаправку над Уралом

Лётчики также отработали бомбовые удары на авиационном полигоне в Курганской области.

Фронтовые бомбардировщики Су-24 и многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) отработали дозаправку в воздухе над Уралом. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в манёврах задействовали два десятка самолётов.

— На высоте до шести тысяч метров при скорости 550 км/ч лётчики приближались к топливозаправщику на расстояние 10–15 метров, чтобы с выпущенной штангой установить контакт с конус-датчиком заправщика, — рассказали в округе.

Учения проводились в дневное и ночное время. Бомбардировщики взлетали с аэродрома Шагол в Челябинской области. После дозаправки в воздухе пилоты Су-24 и Су-34 нанесли бомбовый удар по мишеням на авиационном полигоне Курганской области.

Ранее Минобороны публиковало кадры с учений Ту-160 и Ту-95.