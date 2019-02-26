"Доброе утро". Рэпер Гуф показал голую девушку с большой грудью в постели

39-летний артист в очередной раз подогрел интерес к своей личной жизни, заинтриговав фанатов откровенным фото.

На снимке Алексей Долматов и его новая возлюбленная позируют в постели. Девушка при этом абсолютно голая. Соответствующее фото Гуф опубликовал в своём Instagram.

Сам рэпер прикрыл большую обнажённую грудь своей подруги ладонью. Лицо избранницы рэпер не показал.

"Доброе утро," — подписал снимок российский рэпер.

Многие подписчики артиста с иронией отнеслись к пикантной фотографии. Одни писали, что это Анастасия Волочкова, другие порадовались, что Гуф наконец опубликовал нормальную фотографию. Также были и те, кто писал, что Гуф правильно начинает своё утро. Кроме того, пользователи предположили, что на фото с рэпером одна из его бывших девушек, однако определить, кто это, так и не удалось.