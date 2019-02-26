"Стучали мячом". В Барнауле демонтировали спортплощадку из-за жалоб жильцов

Недовольная соседка спортивного объекта добилась также компенсации за чувство "постоянной тревоги".

Центральный районный суд Барнаула постановил демонтировать спортивную площадку во дворе новостройки после требования одной из жительниц. Об этом сообщается в телеграм-канале Life-shot. По словам женщины, из-за постоянного шума на улице у неё ухудшилось состояние здоровья. Она не могла видеть, как на площадке "стучат мячом" и "курят сигареты и наркотики".

— В выходные и будние дни с утра до вечера на спортивной площадке собираются посторонние лица, тренируются, громко кричат, стучат мячом, в том числе по сетке ограждения, нецензурно выражаются, курят сигареты и наркотики, распивают спиртные напитки, громко слушают музыку, ведут себя агрессивно и прочее, — говорится в исковом заявлении женщины.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что компания-застройщик незаконно использовала деньги дольщиков. Вместо спортплощадки в 11 метрах от окон жителей должна была появиться зона для отдыха. Она предполагала газон в 200 квадратов, лесополосу из лип, вязов и елей, декоративные участки с цветами и 34 дивана-лавочки.

Спортивную площадку признали самостроем и демонтировали.