"Стучали мячом". В Барнауле демонтировали спортплощадку из-за жалоб жильцов

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"Стучали мячом". В Барнауле демонтировали спортплощадку из-за жалоб жильцов

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Недовольная соседка спортивного объекта добилась также компенсации за чувство "постоянной тревоги".

Центральный районный суд Барнаула постановил демонтировать спортивную площадку во дворе новостройки после требования одной из жительниц. Об этом сообщается в телеграм-канале Life-shot. По словам женщины, из-за постоянного шума на улице у неё ухудшилось состояние здоровья. Она не могла видеть, как на площадке "стучат мячом" и "курят сигареты и наркотики".

— В выходные и будние дни с утра до вечера на спортивной площадке собираются посторонние лица, тренируются, громко кричат, стучат мячом, в том числе по сетке ограждения, нецензурно выражаются, курят сигареты и наркотики, распивают спиртные напитки, громко слушают музыку, ведут себя агрессивно и прочее, — говорится в исковом заявлении женщины.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что компания-застройщик незаконно использовала деньги дольщиков. Вместо спортплощадки в 11 метрах от окон жителей должна была появиться зона для отдыха. Она предполагала газон в 200 квадратов, лесополосу из лип, вязов и елей, декоративные участки с цветами и 34 дивана-лавочки.

Спортивную площадку признали самостроем и демонтировали.

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