СК возбудил дело по факту подрыва микроавтобуса с людьми в Донбассе

По версии российских следователей, разделительный газон автомобильной дороги рядом с КПП ДНР Еленовка был заминирован военнослужащими ВСУ и Нацгвардии.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что сотрудники ведомства завели уголовное дело по факту подрыва микроавтобуса с гражданскими лицами в Донбассе на трассе Н-20 Славянск — Донецк — Мариуполь.

Дело заведено Главным следственным управлением СК России по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Ранее Лайф рассказывал, что взрыв произошёл в два часа дня 23 февраля. Водитель микроавтобуса погиб на месте, 85-летняя женщина скончалась позднее в больнице, также получил ранения 59-летний мужчина.

По сведениям силовых структур Донбасса, этим взрывом его организаторы пытались ликвидировать командира подразделения МВД ДНР.