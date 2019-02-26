"И самой лечь к нему". Рынска рассказала, где хочет похоронить Малашенко

Читайте также

"И самой лечь к нему". Рынска рассказала, где хочет похоронить Малашенко

33

Божена Рынска и Евгений Малашенко. Фото: © Facebook/ Божена Рынска

Известный медиаменеджер был найден мёртвым в Испании 25 февраля, ему было 64 года.

Журналистка Божена Рынска рассказала, где хочет похоронить мужа Игоря Малашенко, который скончался в возрасте 64 лет в Испании. По её мнению, медиаменеджер должен быть погребён на Троекуровском кладбище в Москве рядом с отцом генерал-лейтенантом Евгением Малашенко.

— Я должна похоронить Игоря рядом с папой. И самой лечь к нему. Мы были неразлучниками, — написала она в "Фейсбуке".

Как писал Лайф, один из создателей НТВ Игорь Малашенко был найден мёртвым в Испании 25 февраля. Журналисту было всего 64 года.

Ранее подтвердилась информация о том, что он покончил с собой. Божена Рынска утверждает, муж "не собирался умирать".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×