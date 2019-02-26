ФСИН потребовала 43 млн рублей с соучастницы растраты в ведомстве

Предпринимательница была приговорена к заключению в колонии общего режима за пособничество в махинации.

Федеральная служба исполнения наказаний России подала иск в Гагаринский суд Москвы с требованием о взыскании средств с соучастницы растраты в ведомстве Марины Дюковой. Об этом сообщает ТАСС.

— В адрес суда поступил иск от ФСИН России к Дюковой о взыскании более 43 миллионов рублей в качестве возмещения имущественного вреда, — рассказал собеседник агентства.

Предпринимательница Марина Дюкова была приговорена к 2,5 года заключения в колонии. Женщина признала свою вину в пособничестве в растрате, заключив сделку со следствием.

В рамках расследования было установлено, что в начале 2016 года Дюкова вступила в сговор с экс-замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым замначальника управления тылового обеспечения ведомства Светланой Алексеевой. Их целью была растрата выделенных из бюджета средств при закупке сахара для учреждений ФСИН.