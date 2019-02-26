Завод этой марки в Санкт-Петербурге был законсервирован в 2015 году, тогда же была остановлена контрактная сборка на заводах "Группы ГАЗ" и "Автоторе".

Немецкий автопроизводитель Opel возвращается на российский рынок. Об этом сказано в пресс-релизе концерна PSA Group, которому принадлежит Opel.

Отмечается, что возвращение бренда на российский рынок позволит концерну усилить присутствие в Евразии, привлечь новых клиентов и расширить предложение для уже имеющихся. PSA рассчитывает утроить объёмы продаж брендов концерна в регионе к 2021 году, в том числе и благодаря прошлогоднему запуску бренда Opel на Украине.

Другие подробности в пресс-релизе концерна не приводятся.

Напомним, сокращение бизнеса General Motors в России произошло в марте 2015 года. Opel был продан концерну PSA Group весной 2017 года.