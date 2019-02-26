Немецкий автопроизводитель Opel возвращается на российский рынок. Об этом сказано в пресс-релизе концерна PSA Group, которому принадлежит Opel.
Отмечается, что возвращение бренда на российский рынок позволит концерну усилить присутствие в Евразии, привлечь новых клиентов и расширить предложение для уже имеющихся. PSA рассчитывает утроить объёмы продаж брендов концерна в регионе к 2021 году, в том числе и благодаря прошлогоднему запуску бренда Opel на Украине.
[LT] #PushToPass Highlights 2019-2021 : #GroupePSA positionnera ses— Groupe PSA (@GroupePSA) February 26, 2019
marques sur de nouveaux territoires : @Peugeot en Amérique du Nord,@Citroen en Inde et @Opel en Russie. pic.twitter.com/gi5bh6SDBp
Другие подробности в пресс-релизе концерна не приводятся.
Напомним, сокращение бизнеса General Motors в России произошло в марте 2015 года. Opel был продан концерну PSA Group весной 2017 года.
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