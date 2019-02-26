В "Газпроме" рассказали, с чем связан уход топ-менеджеров из компании

Ранее в пресс-службе отмечали, что уход обусловлен их переходом на новую работу.

В "Газпроме" рассказали, с чем связан уход двух топ-менеджеров. По словам зампреда правления компании Андрея Круглова, его коллеги Александр Медведев и Валерий Голубев покинули свои посты заместителей правления в связи с выходом на пенсию.

— Что касается изменений в руководстве "Газпрома", в принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс-релизе, — отметил он в ходе Дня инвестора компании в Гонконге.

Как писал Лайф, ранее сообщалось, что Медведев и Голубев оставили свои посты из-за перехода на новое место работы.