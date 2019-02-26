В России устроят тотальную проверку сыров и колбас

Образцы отберут в магазинах, после чего отправят в лаборатории для исследования.

Зампредседателя Правительства РФ Алексей Гордеев поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и "Роскачеству" составить список производителей мяса птицы, варёных колбас, сыров и сырных продуктов. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ.

По данным издания, после согласования перечня в магазинах будут отобраны образцы, которые впоследствии отправят на проверку в лаборатории. Проводить исследования специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора будут вместе. Это поможет избежать расхождения данных.

Кабмин планирует выяснить долю фальсификата на рынке и установить случаи использования антибиотиков в сырах и колбасах. По словам источника издания, тотальная проверка направлена на повышение качества продуктов.

Ранее специалисты "Роскачества" рассказали, как выбрать настоящий плавленый сыр.