Стало известно о состоянии малыша, которого проводник "Победы" выронил из люльки

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Стало известно о состоянии малыша, которого проводник "Победы" выронил из люльки

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ранее в авиакомпании сообщили, что оплатят все медицинские расходы на лечение ребёнка.

У пятимесячного малыша, которого уронил бортпроводник "Победы" рейса Махачкала — Сургут, по предварительной информации, сломан нос. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к представительству авиакомпании в Сургуте.

Отмечается, что младенцу назначено амбулаторное лечение.

Как писал Лайф, инцидент произошёл после того, как мама ребёнка попросила сотрудника помочь с переноской, однако тот не удержал малыша. В авиакомпании сообщили, что оплатят все медицинские расходы на его лечение.

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