Не первой свежести. "Росконтроль" проверил печень трески с прилавков

У одного из производителей в банке оказалось менее половины самой печени. Остальное — жир.

Эксперты "Росконтроля" закупили популярные консервы с печенью трески и проверили, насколько они полезны. В лаборатории отправились образцы пяти брендов: "Вкусные консервы", "Беринг", Setra, "Морской котик" и "Морская радуга".

Лидером по одному из самых важных показателей — доле печени в банке — оказались "Вкусные консервы". Производитель не поскупился и не стал сильно разбавлять продукт рыбьим жиром. Массовая доля печени в образце составляет целых 62%. Почти во всех остальных этот показатель немного превышает 50%. Исключением стала "Морская радуга" — производитель положил в банку всего 40% печени трески. Остальное — выделившийся жир.

Из недостатков закупленных консервов эксперты назвали то, что "Беринг", "Морская радуга" и "Вкусные консервы" произведены из замороженного сырья. Свежесть данных образцов может быть поставлена под сомнение.

Суммарное содержание омега-3 жирных кислот во всех образцах оказалось высоким. Рекордсменом по данному показателю являются "Вкусные консервы". По итогам всех испытаний лидером стала печень трески "Морской котик". Впрочем, все остальные испытуемые также рекомендованы к покупке.

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