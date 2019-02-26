В Минздраве объяснили высокий уровень зарплат врачей на Чукотке

Согласно нормативам, доход медика должен быть больше среднего в регионе в два раза.

В Министерстве здравоохранения России прокомментировали данные Росстата о регионах с самыми высокими и низкими зарплатами врачей, сообщает RT.

Согласно данным Росстата, врачи на Чукотке получают заработную плату в размере более 180 тысяч рублей ежемесячно.

В Минздраве объяснили, что высокие зарплаты у медиков на Чукотке обусловлены высокими доходами от трудовой деятельности в регионе.

Средняя заработная плата в Чукотском автономном округе в 2018 году составила 91,5 тысячи рублей.

В министерстве пояснили, что низкий уровень зарплат врачей в регионах Северо-Кавказского федерального округа объясняется относительно невысоким доходом от трудовой деятельности в среднем по региону.

Напомним, ранее Чукотку назвали регионом с самыми высокими зарплатами учителей — в 2018 году средняя зарплата педагогов там составила 93 тысячи рублей.