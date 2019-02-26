СМИ: ФСБ предотвратила теракт у штаб-квартиры ГРУ

За организацией планируемого нападения стоял один из лидеров запрещённой в России организации ИГИЛ, который ранее подготовил теракты в Швеции и Таджикистане.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт у штаб-квартиры ГРУ, а также готовящееся нападение на пассажиров железной дороги в Москве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Коммерсант", атаку готовили члены ИГИЛ*.

По данным газеты, нападение готовил Тоджиддин Назаров, который ранее организовал два теракта — в Швеции и Таджикистане. Один из лидеров запрещённой в России группировки приказал пособникам сначала подорвать взрывное устройство у штаб-квартиры ГРУ на Хорошёвском шоссе, а затем атаковать пассажиров. Однако его план вычислили сотрудники ФСБ. Готовивших атаку оперативно задержали. При этом утверждается, что Назаров пока ещё на свободе.

В свою очередь ТАСС сообщает, что в диверсионную группу Назарова входили Бахтиер Махмудов, Зафархон Рахматов и Руслан Баширов. Они готовили нападение на железной дороге и атаку на ТЦ "Эдельвейс" в подмосковной Балашихе. Их задержали за день до планируемой атаки — в декабре 2017 года. 11 февраля текущего года их приговорили к сроку от 11 до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.