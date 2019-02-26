Стало известно о начале съёмок фильма "Брат-3"

Участие в съёмках новой ленты будет принимать бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик.

Российский шоумен Стас Барецкий планирует принять участие в съёмках фильма "Брат-3". Лента станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова. Об этом Барецкий рассказал НСН.

Барецкий рассказал, что фильм будет про младшего сына. Также в съёмках участие примет бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик (ранее он отбывал наказание по статьям о побоях, хулиганстве, а также проникновении в жилище с угрозой насилия).

Для производства фильма созданы студия "2020", специальный сайт и группа "ВКонтакте". Барецкий заявил, что название студии связано с планами выпустить фильм в 2020 году. Также он добавил, что в настоящий момент идёт работа над сценарием.