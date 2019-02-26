Премьеру третьей части Kingsman перенесли на три месяца

Своим решением студия 20th Century Fox освободила место под релиз картины "Форд против Феррари".

Кинокомпания 20th Century Fox объявила о переносе новой части Kingsman режиссёра Мэттью Вона. Релиз фильма сдвинулся на три месяца — с ноября 2019 года на 14 февраля 2020 года. Об этом сообщает THR.

В настоящий момент у фильма нет названия. Главные роли в картине исполнили Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Чарльз Дэнс и Даниэль Брюль.

Таким образом, студия освободила место под релиз фильма "Форд против Феррари" Джеймса Мэнголда. До этого фильм должен был выйти 28 июня, теперь премьера запланирована на 15 ноября. Главные роли исполнили Кристиан Бейл и Мэтт Деймон.