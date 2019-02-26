СК проверяет "Победу" из-за сотрудника, выронившего малышку из люльки

Девочка после инцидента была госпитализирована в местную больницу с переломом носа.

Доследственная проверка проводится в связи с травмированием пятимесячной девочки, которую бортпроводник "Победы" выронил из люльки после рейса Махачкала — Сургут. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

На месте инцидента работают следователи. Они устанавливают обстоятельства случившегося, проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.

Напомним, девочка после падения из люльки была госпитализирована. По предварительным данным, у ребёнка сломан нос. Мама малышки рассказала, что попросила сотрудника авиакомпании помочь с переноской, однако тот не удержал ребёнка.