СК проверяет "Победу" из-за сотрудника, выронившего малышку из люльки

Доследственная проверка проводится в связи с травмированием пятимесячной девочки, которую бортпроводник "Победы" выронил из люльки после рейса Махачкала — Сургут. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
На месте инцидента работают следователи. Они устанавливают обстоятельства случившегося, проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.
Напомним, девочка после падения из люльки была госпитализирована. По предварительным данным, у ребёнка сломан нос. Мама малышки рассказала, что попросила сотрудника авиакомпании помочь с переноской, однако тот не удержал ребёнка.
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