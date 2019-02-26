Рынска допустила, что смерть Малашенко могла быть насильственной

По одной из версий, журналист покончил с собой, но вдова утверждает, что муж "не собирался умирать".

Смерть одного из основателей НТВ Игоря Малашенко в Испании могла наступить в результате насильственных действий. Такое предположение высказала вдова медиаменеджера, журналистка Божена Рынска.

— Есть подозрения, в Испании ведётся расследование, — ответила она "Интерфаксу" на соответствующий вопрос.

Слова Рынской подтвердил в беседе с РИА "Новости" бывший коллега Малашенко Тимур Валеев. По его словам, испанские правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели россиянина, решается вопрос о проведении вскрытия.

Как писал Лайф, Игорь Малашенко был найден мёртвым в Испании 25 февраля. Журналисту было всего 64 года. По одной из версий, он покончил с собой. Эту гипотезу ставит под сомнение Божена Рынска. Она утверждает, что муж "не собирался умирать".

Ранее журналистка заявила, что Малашенко должен быть похоронен в Москве, и добавила, что хочет "лечь к нему".