В Москве совершено нападение на сотрудника полиции

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В Москве совершено нападение на сотрудника полиции

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В связи с произошедшим были задержаны трое подозреваемых. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Москве неизвестные напали на полицейского. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, сотрудник правоохранительных органов был госпитализирован.

— Сотрудник полиции в свободное от службы время, возвращаясь домой, сделал замечание шумной компании, — приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы. — В ответ неизвестные нанесли ему телесные повреждения и скрылись.

Отмечается, что в связи с произошедшим были задержаны трое подозреваемых. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал Лайф, в начале февраля в Подмосковье погиб полицейский, на которого напали с ножом.

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