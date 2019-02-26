Глава украинского МИД заявил, что улучшение отношений возможно только после возвращения Донбасса и Крыма в состав Украины.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допустил возможность переговоров с Россией.

— У нас, возможно, будут периоды какого-то перемирия, переговоров и всего остального, но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может, — заявил глава МИД Украины в эфире программы свобода слова на канале ICTV.

Напомним, весной 2014 года в Крыму после госпереворота на Украине был проведён референдум — 96,77% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. Однако новые власти Украины по-прежнему считают Крым своей территорией.

В конце января 2019 года президент Украины Пётр Порошенко заявил, что стране нужен "холодный мир" с Россией.