Минпромторг с марта продолжит программы льготного автокредитования

Они предполагают скидку в 10% от стоимости машины для определённых категорий покупателей.

Минпромторг с 1 марта продолжит практику льготного автокредитования. Как сообщил глава ведомства Денис Мантуров президенту России Владимиру Путину, речь идёт о программах поддержки автопродаж "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Мантуров отметил, что данные социальные программы хорошо себя зарекомендовали. Связанные же с этим бюджетные ассигнования уже согласованы в правительстве.

— Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность, — добавил министр.

Как писал Лайф, указанные программы действовали с 1 января 2018 года и давали скидку в 10% от стоимости машины для определённых категорий покупателей. Программа действовала до мая, а затем была перезапущена с июля и действовала до конца прошлого года.