Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта

После выявления погрешностей специалисты банка проводили калибровку системы — создавали различные фильтры.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация потеряла миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

— Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом, — заявил Греф на "Уроке цифры".

Греф отметил, что каждая ошибка впоследствии была выявлена. Это приводило к улучшению работы искусственного интеллекта.

Ранее глава Сбербанка заявил, что цифровизация в компании привела к сокращению 70% менеджеров среднего звена.

Лайф также рассказывал, как в банкоматах Сбербанка пропадают деньги клиентов.