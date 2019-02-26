Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация потеряла миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.
— Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом, — заявил Греф на "Уроке цифры".
Греф отметил, что каждая ошибка впоследствии была выявлена. Это приводило к улучшению работы искусственного интеллекта.
Ранее глава Сбербанка заявил, что цифровизация в компании привела к сокращению 70% менеджеров среднего звена.
Лайф также рассказывал, как в банкоматах Сбербанка пропадают деньги клиентов.
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