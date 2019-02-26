В Госдуме предложили ограничить выдачу кредитов россиянам

Согласно инициативе, новый заём можно будет получить, только если предыдущие не съедают ощутимой части семейного бюджета.

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесён в Госдуму до конца нынешнего года. Процесс затянулся по инициативе российских банков, которые не заинтересованы в сокращении количества выдаваемых кредитов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова.

Согласно законопроекту, гражданин не сможет получить кредит, если на его погашение будет уходить более половины ежемесячного семейного заработка. По словам Аксакова, вопрос сложный, поскольку затрагивает разные аспекты. В частности, трудности реализации предложения связаны с контролем реального уровня доходов населения.

Инициативу положительно оценили в Центробанке. По подсчётам специалистов ЦБ, внедрение единого подхода к расчёту долговой нагрузки поможет в борьбе с ростом закредитованности россиян.

Ранее Лайф объяснял, с какими проблемами можно столкнуться, пытаясь досрочно погасить кредит, и как их избежать.