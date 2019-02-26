В СИЗО взрослым заключённым могут разрешить заниматься физкультурой

Сейчас уделять время спорту в следственном изоляторе могут только несовершеннолетние.

Совфед готов рассмотреть предложения ФСИН, согласно которым находящимся в СИЗО будет разрешено заниматься физкультурой, в том числе во время прогулок. Об этом, как сообщает агентство "Москва", заявил сенатор Эдуард Исаков в ходе заседания Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности.

— На сегодняшний день только несовершеннолетние в заключении могут заниматься физической нагрузкой, находясь в следственном изоляторе, — сказал Исаков, добавив, что в данный момент идёт работал над законопроектами, касающимися этой сферы.

Сенатор рассказал, что в Совфеде готовят ещё один проект закона, касающийся этой сферы. В нём речь идёт о сдаче заключёнными нормативов ГТО.

Ранее Лайф писал, что ФСИН организует футбол во всех тюрьмах.