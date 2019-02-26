Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с 65-летием

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Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с 65-летием

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Путин и Эрдоган. Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган провели переговоры по телефону. Во время разговора глава российского государства поздравил своего коллегу с 65-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием, — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава государства отметил большой личный вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили подготовку к проведению в Москве восьмого заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией. Мероприятие состоится в апреле текущего года.

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