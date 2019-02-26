Путин проведёт встречу с главой "Новатэка"

Глава государства намерен обсудить с Михельсоном реализацию крупных мегапроектов.

Президент РФ Владимир Путин проведёт в Москве ряд встреч, в том числе "обстоятельный разговор" с главой ПАО "Новатэк" Леонидом Михельсоном. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Компания важная. Путин лично держит в поле зрения процесс развития компании, стремительного развития, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что глава государства намерен обсудить с Михельсоном реализацию "известных, крупных мегапроектов". По его словам, разговор будет "обстоятельным и публичным".

Ранее Лайф писал, что рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинги сразу 12 российских компаний до уровня Ваа2 с Ваа3. Речь идёт об организациях нефинансового сектора "Новатэк", "Газпром", "Газпром нефть", "ЛУКойл", "Транснефть", ММК, НЛМК, "Северсталь", РЖД, ФПК, "Алроса" и "Норникель".