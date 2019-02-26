Порошенко призвал начать наступление "в информационной политике"

Украинский президент Пётр Порошенко выступил на открытии оперативно-стратегических сборов с руководящим составом Вооружённых сил Украины. Там он заявил, что Киеву стоит реализовать "наступательную информационную политику".
— Чрезвычайно важной является и реализация наступательной информационной политики нашего государства, — сказал Порошенко.
Он считает, что много внимания нужно уделять и охране важных государственных объектов внутри страны.
Месяц назад конкурент Петра Порошенко на выборах в президенты страны Юлия Тимошенко заявила, что действующий глава государства итак уже захватил всё медийное пространство на Украине. А в прошлом году Порошенко подписал указ о противодействии "информационной агрессии" РФ.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени